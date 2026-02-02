"Il Diavolo veste Prada 2", il trailer è ufficialmente online

Century Studios ha svelato il nuovo trailer e il poster ufficiale de "Il Diavolo veste Prada 2", l’attesissimo sequel del cult del 2006 che ha segnato un'intera generazione. A quasi vent'anni dalle iconiche interpretazioni, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano a vestire i panni di Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton e Nigel, riportando il pubblico tra le eleganti strade di New York e i lussuosi uffici della rivista "Runway".