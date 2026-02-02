"Il Diavolo veste Prada 2", il trailer è ufficialmente online
Dopo quasi vent'anni tornano Miranda, Andy, Emily e Nigel: il mondo di "Runway" riapre i battenti con il cast originale e nuovi volti d'eccezione"
Century Studios ha svelato il nuovo trailer e il poster ufficiale de "Il Diavolo veste Prada 2", l’attesissimo sequel del cult del 2006 che ha segnato un'intera generazione. A quasi vent'anni dalle iconiche interpretazioni, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano a vestire i panni di Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton e Nigel, riportando il pubblico tra le eleganti strade di New York e i lussuosi uffici della rivista "Runway".
Il film riunisce il team creativo originale, con David Frankel alla regia e Aline Brosh McKenna alla sceneggiatura, promettendo di ritrovare lo stile tagliente e il glamour che hanno reso il primo capitolo un fenomeno culturale globale. Accanto al cast storico, il sequel introduce numerosi nuovi personaggi interpretati da Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora.
Il trailer, accompagnato dalle note iconiche di "Vogue" di Madonna, riporta lo spettatore nell'inconfondibile universo di "Runway", aprendo le porte a un nuovo capitolo dal respiro internazionale. Tra le immagini più suggestive spiccano le sequenze girate in Italia: Meryl Streep appare nella splendida cornice della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano e, sul Lago di Como, fanno capolino scorci iconici come Villa Oleandra, la celebre residenza di George Clooney, che aggiunge ulteriore fascino al racconto.