PAURA E DIVERTIMENTO

Da New York a Praga, musica e colori nella notte di Halloween

Feste di proporazioni gigantesche

di Marco Graziano
01 Nov 2026 - 13:28
01:24 
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Musica e colori a invadere New York per la Halloween Parade nella notte più terrificante dell'anno, che qui nella Grande Mela - come ogni altra cosa - assume proporzioni gigantesche. Ma grande festa anche a Londra, Hong KongPraga.

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