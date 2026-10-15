Crans-Montana, i coniugi Moretti potrebbero avere uno sconto di pena

I coniugi Moretti - proprietari del Constellation, il locale della strage di Capodanno a Crans-Montana in cui hanno perso la vita 41 persone - potrebbero avere uno sconto di pena, perché considerano lesa la loro immagine. A consentire questo scenario è la stessa legge svizzera. L'essere stati travolti - sostengono i difensori dei Moretti - da quella che definiscono una "feroce campagna di odio alimentata dalla stampa", potrebbe infatti rappresentare un'attenuante in sede di giudizio. Un cortocircuito che rischia di pesare direttamente sull'esito dell'inchiesta.
Dietro questa svolta c'è la decisione della procura di Sion di aprire un fascicolo per fuga di notizie. L’obiettivo è indagare su come gli atti siano finiti in mano ai giornalisti e chi li abbia passati. Un pm ad hoc si occuperà di fare luce sul punto, dopo che gli avvocati dei coniugi hanno lamentato la diffusione in questi mesi sui media di documenti che sarebbero dovuti rimanere riservati.
Si tratta dell'ennesimo colpo di scena di una istruttoria sempre più complessa e tesa, mentre l'opinione pubblica e le famiglie delle vittime attendono ancora che sia fatta piena luce sulle responsabilità di quella tragica notte. Intanto, il governo del Cantone del Vallese, in seguito a diverse richieste delle famiglie, ha deciso che la cerimonia di commemorazione prevista per il primo gennaio 2027 non si terrà a Crans bensì a Grone, dove potranno essere ospitate più persone.