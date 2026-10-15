Crans-Montana, i coniugi Moretti potrebbero avere uno sconto di pena

Dietro questa svolta c'è la decisione della procura di Sion di aprire un fascicolo per fuga di notizie. L’obiettivo è indagare su come gli atti siano finiti in mano ai giornalisti e chi li abbia passati. Un pm ad hoc si occuperà di fare luce sul punto, dopo che gli avvocati dei coniugi hanno lamentato la diffusione in questi mesi sui media di documenti che sarebbero dovuti rimanere riservati.