Carnevale di Rio: esplode la festa che fa ballare il mondo

Il Carnevale di Rio de Janeiro è l’evento simbolo del Brasile e uno dei festival più famosi al mondo. Ogni anno, tra febbraio e marzo, la città si trasforma in un’esplosione di musica, danza e creatività: dalle sfilate mozzafiato delle scuole di samba al Sambodromo fino ai blocos che invadono le strade, è una celebrazione collettiva di libertà, cultura e pura energia.