Guerra in Ucraina, il piano dei Volenterosi in cinque punti

Il vertice a distanza tra gli alleati di Kiev - con l'ucraino Zelensky ospite a Berlino del tedesco Merz, Trump e il vice Vance collegati da Washington e gli altri leader dalle principali capitali europee - ha disposto sul tavolo richieste, veti e proposte del Vecchio continente da portare domani ad Anchorage, quando alle 21.30 ore italiane il tycoon incontrerà il russo Putin. Sono 5 i punti chiave dei cosiddetti Paesi "volenterosi", coloro cioè che rappresentano i primi sostenitori della causa ucraina in termini di aiuti militari. Ecco quali.