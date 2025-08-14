Logo Tgcom24
Guerra in Ucraina, il piano dei Volenterosi in cinque punti

Ecco le richieste al presidente americano Trump in vista del vertice con il russo Putin

di Luca Pesante
14 Ago 2025 - 14:06
Il vertice a distanza tra gli alleati di Kiev - con l'ucraino Zelensky ospite a Berlino del tedesco Merz, Trump e il vice Vance collegati da Washington e gli altri leader dalle principali capitali europee - ha disposto sul tavolo richieste, veti e proposte del Vecchio continente da portare domani ad Anchorage, quando alle 21.30 ore italiane il tycoon incontrerà il russo Putin. Sono 5 i punti chiave dei cosiddetti Paesi "volenterosi", coloro cioè che rappresentano i primi sostenitori della causa ucraina in termini di aiuti militari. Ecco quali.

