Ucraina, è gelo tra Trump e Putin

Sembra una vera e propria inversione di marcia quella di Donald Trump sull'Ucraina. Dall'umiliazione del presidente Zelensky alla Casa Bianca fino alla decisione di sospendere l'invio di armi a Kiev sono passati pochi giorni. In mezzo una telefonata con Putin che non è piaciuta affatto al presidente americano che sognava una pace in 24 ore. Così, davanti ai giornalisti, il tycoon ha tuonato: "Putin è gentile ma inutile. Dice un sacco di stupidaggini - per usare un eufemismo - e sta uccidendo troppe persone". Ragion per cui il presidente statunitense starebbe pensando a nuove sanzioni a Mosca o dazi ai Paesi che sostengono l'invasione russa. La Casa Bianca avrebbe poi chiesto al pentagono di illustrare le opzioni per l'invio di ulteriori armi all'Ucraina, tra cui un sistema patriot, secondo quanto scrive il Wall Street Journal.