Su "Vogue America" una modella creata dall'intelligenza artificiale

Segni particolari, bellissima. E artificialmente inesistente in natura. Bionda, forme perfette, occhi blu: è la modella scelta da un noto marchio di moda per la sua ultima campagna, sulle pagine di Vogue America del mese di agosto: una modella creata dall'intelligenza artificiale trova spazio per la prima volta in quella che è considerata la Bibbia della moda e della bellezza.