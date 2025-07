Russia, la guerra si fa anche con i dispositivi di disturbo

L'obiettivo del Cremlino è quello di proteggere i siti militari dagli attacchi ucraini con droni, facendo perdere il segnale ai velivoli che tentato di colpire in profondità il territorio russo e allo stesso tempo intaccare il segnale GPS in Estonia e in altre aree del Baltico.

L'ennesimo attacco ibrido nella Regione da parte di Mosca, che ha costretto la Guardia di frontiera estone ha istituire una no-fly zone nell'area per evitare potenziali incidenti causati dalle interferenze dei jammer russi. E proprio in queste ore, mentre si accentua la guerra elettronica tra Mosca e i Paesi Nato, la misteriosa radio a onde corte sovietica UVB-76 - soprannominata la Radio dell'Apocalisse, perché secondo alcuni collegata al sistema nucleare russo - si è riattivata, diffondendo dei messaggi in codice: "Himalayan, Pekinsky", si sente. La radio trasmette un continuo ronzio e secongo gli analisti quando questo si interrompe, manda delle comunicazioni di emergenza.