Nuovi raid russi sull'Ucraina, sotto attacco Kiev

Puntuale - nel copione di una guerra che dura ormai da quattro estati, mentre la diplomazia rotola tra propositi di tregua, ultimatum e minacce - sull'Ucraina è calata una nuova notte di bombe. Per le sirene sono risuonate a Kiev, la capitale, dove si segnalano numerose esplosioni. Così a Mikolayv, a sud. In entrambi i casi si registrano feriti, incendi e abitazioni distrutte o danneggiate, ma non è ancora chiaro il bilancio degli attacchi. di sicuro una persona è morta a balakliya, per un drone russo che ha colpito l'abitazione in cui viveva. Nelle stesse ore le autorità militari al servizio di Zelensky hanno confermato i loro bombardamenti in territorio russo. un attacco di droni ucraini ha causato un grave incendio in un deposito di carburante nella città turistica di Sochi. Oltre 100 vigili sono al lavoro per spegnere un incendio in un deposito di petrolio, mentre per sicurezza sono stati sospesi tutti i voli.