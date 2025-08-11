Logo Tgcom24
SUL PALCO DI LA SPEZIA

Tra Loredana Bertè e Renato Zero l'abbraccio della pace arriva davanti ai fan

La sorpresa al concerto: "Voglio ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita"

11 Ago 2025 - 17:19
00:32 

Pace fatta tra Loredana Bertè e Renato Zero. I due, un tempo legatissimi, avevano interrotto ogni rapporto da qualche anno, dopo una lite i cui motivi non erano mai stati chiariti. L'occasione per ricucire anni di affetto è stata il concerto di La Spezia della Bertè, dove si è presentato a sorpresa Renato Zero. "Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita" ha detto, dopodiché i due si sono abbracciati mentre i fan applaudivano e immortalavano il momento. Zero poi si è rivolto al pubblico gridando: "Loredana, un mito!".

I due erano quasi trent'anni che non si parlavano. Motivo del contendere non era mai stato del tutto chiarito anche se nel 1996 Loredana Bertè raccontò di aver denunciato il suo amico per questioni economiche legate all'utilizzo di alcune canzoni registrate negli studi di Fonopoli. "Due mesi sono stata ‘sequestrata’ a casa di Renato a Roma - aveva raccontato -. Studio suo, fonico suo, ma le canzoni sono mie. Quindi a un certo punto, quando non si riusciva più a parlare, siamo stati costretti a urlare. Renato non capisce di rock e l’ho dovuto denunciare perché io non posso lavorare per colpa di Renato ed è una situazione gravissima".

Con il passare degli anni la Bertè sembrava essersi ammorbidita, al punto di raccontare a Francesca Fagnani, durante una puntata di "Belve", di sentire molto la mancanza di Renato Zero. Quasi un appello all'ex amico, una mano tesa che questa volta lui non si è sentito di ignorare. 

loredana berte
renato zero
musica

