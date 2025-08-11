Tra Loredana Bertè e Renato Zero l'abbraccio della pace arriva davanti ai fan

Pace fatta tra Loredana Bertè e Renato Zero. I due, un tempo legatissimi, avevano interrotto ogni rapporto da qualche anno, dopo una lite i cui motivi non erano mai stati chiariti. L'occasione per ricucire anni di affetto è stata il concerto di La Spezia della Bertè, dove si è presentato a sorpresa Renato Zero. "Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita" ha detto, dopodiché i due si sono abbracciati mentre i fan applaudivano e immortalavano il momento. Zero poi si è rivolto al pubblico gridando: "Loredana, un mito!".