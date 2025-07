L'Ucraina tra nuovi attacchi subiti e armi in arrivo

È stata un'altra notte di terrore in Ucraina. La Russia ha lanciato 600 droni e una trentina di missili da crociera contro Kiev e diverse città nella parte occodentale del Paese. Si contano almeno due morti e una ventina di feriti. È l'ennesimo attacco di questi giorni ma questa volta i missili hanno preso di mira Leopoli, Lutsk e Chernivtsi vicino al confine polacco, tanto da far scattare l'allerta e far alzare in volo i cacciabombardieri di Varsavia.