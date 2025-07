L'ambasciatore Castellaneta a Tgcom24: "Siamo all'apice dell'epidemia delle guerre"

Esiste qualche speranza di una presta risoluzione del conflitto in Ucraina? "C'è un affollamento di incontri, non solo tra Mosca e Kiev, e questo è benefico", sottolinea l'ambasciatore Castellaneta. Che però avverte: "Sono tutte riunioni preparatorie a un grosso evento che non arriverà adesso, ossia l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, che potrebbe tenersi a settembre, alla presenza anche della Cina. Se ci si parla è comunque una buona cosa, sono incontri per discutere di dettagli, come scambi di prigionieri, che faranno parte di un accordo finale". Che ruolo potrà avere l'Europa nella pacificazione a Est? "Nell'accordo finale l'Unione europea dovrebbe essere parte principale per aspetti futuri di una pace duratura e garantita e per la ricostruzione dell'Ucraina".