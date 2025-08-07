Incidente in A1, spunta un video del camionista poco prima dello schianto che ha causato 3 morti

La Procura di Arezzo ha acquisito un video che sarebbe stato girato dal camionista indagato per l’incidente avvenuto lunedì sull’A1 a Terranuova Bracciolini, nell’Aretino, in cui sono morte tre persone che si trovavano a bordo di un’ambulanza della Misericordia. Le immagini, registrate alle 10:48 e poi caricate sui social dell’autista, lo mostrano alla guida del mezzo pesante pochi attimi prima dello schianto, avvenuto alle 11. La polizia postale verificherà quando il video è stato pubblicato online.