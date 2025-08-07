Incidente in A1, spunta un video del camionista poco prima dello schianto che ha causato 3 morti

Nelle immagini, pubblicate sui social dell'uomo, lo si vede alla guida del mezzo pesante
La Procura di Arezzo ha acquisito un video che sarebbe stato girato dal camionista indagato per l’incidente avvenuto lunedì sull’A1 a Terranuova Bracciolini, nell’Aretino, in cui sono morte tre persone che si trovavano a bordo di un’ambulanza della Misericordia. Le immagini, registrate alle 10:48 e poi caricate sui social dell’autista, lo mostrano alla guida del mezzo pesante pochi attimi prima dello schianto, avvenuto alle 11. La polizia postale verificherà quando il video è stato pubblicato online.
