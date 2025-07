Guerra in Ucraina, nuovo round di negoziati a Istanbul

Ucraina e Russia tornano al tavolo dei negoziati a Istanbul, in Turchia, per un nuovo round di colloqui di pace, dopo i due tentativi (vani) negli scorsi. Intanto Mosca continua a bombardare intensamente Kiev, nonostante la pressione del presidente americano Donald Trump, che ha chiesto a Vladimir Putin di trovare un accordo con Volodymyr Zelensky entro 50 giorni, pena nuove sanzioni alla Russia. Mosca, tuttavia, sembra non voler cedere.