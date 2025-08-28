Scomparsa Kata, l'ex hotel Astor sarà abbattuto

Venticinque appartamenti, abitazioni green e altamente sostenibili, un palazzo che rispetterà il contesto urbano del quartiere. È il progetto che partirà dall'abbattimento dell'ex hotel Astor di Firenze, quello da dove oltre due anni fa sparì la piccola Kata. Messo all'asta giudiziaria a un milione e mezzo, se l'è aggiudicato una società di Roma per tre milioni di euro. La vecchia struttura su tre piani di circa 2mila metri quadrati tra via Maragliano e via Boccherini verrà totalmente ricostruita e gli appartamenti messi in vendita, il cantiere durerà dai due ai tre anni. Al centro dell'attenzione da parte delle cronache e della Procura dopo la scomparsa della bimba peruviana di 5 anni, l'ex hotel a tre stelle occupato abusivamente è stato sgomberato e scandagliato in tutti gli anfratti con le tecniche più moderne per cercare di trovare tracce della piccola.