Dalla pasta al forno al ragù: nel pranzo della domenica il trionfo della cucina italiana

In Italia, in cucina, si celebra un vero e proprio rito. E il pranzo della domenica rappresenta l'anima del Paese. "Si sta insieme, è l'unico giorno in cui riusciamo a scambiarci due parole e a mangiare quello che ci piace, è un momento di riunione". Qual è il vostro piatto preferito della domenica? "La pasta in tutti i modi". Dalla pasta al forno al ragù che cuoce lentamente, ogni regione ha le sue tradizioni… E a Bologna ogni piatto racconta una storia che si tramanda di generazioni. Insomma, la nostra cucina rappresenta al meglio le nostre identità. E per questo si candida a entrare tra i Patrimoni Unesco dell'umanità.