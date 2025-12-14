Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cucina
LA POLEMICA

Cucina italiana patrimonio Unesco: il "separatismo" dei canederli

Dall'Alto Adige protesta e critiche per l'inglobamento del piatto tipico tirolese nel patrimonio culinario nazionale: "Improvvisamente diventano italiani"

di Silvia Carrera
14 Dic 2025 - 09:33
01:42 
canederli
unesco
patrimonio unesco
cucina
food
italian food