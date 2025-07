Consulta: "Lecito il fermo di una nave Ong, ma priorità è salvare vite"

Il decreto Piantedosi che dispone il fermo amministrativo per le navi delle Ong che soccorrono i migranti è legittimo. Lo ha sancito la Corte costituzionale, che ha confermato il diritto dello Stato di bloccare le imbarcazioni che non rispettano le indicazioni delle autorità italiane durante le operazioni di soccorso in mare. La decisione arriva dopo il ricorso contro il fermo della Ocean Viking, bloccata a febbraio per venti giorni nel porto di Brindisi. I legali dell'organizzazione umanitaria avevano contestato il provvedimento e il tribunale di Brindisi aveva sollevato questione di costituzionalità sulla sanzione.