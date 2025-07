Carlo e Harry: colloqui di pace

Un incontro in gran segreto per far tornare la pace tra padre e figlio. A distanza di due mesi dall'ultimo appello del principe Harry, che in un’intervista alla BBC aveva ribadito la volontà di riavvicinarsi alla propria famiglia, gli staff della comunicazione di re Carlo e del suo secondogenito si sono incontrati in un club privato di Londra. Un faccia a faccia informale, già ribattezzato Oltremanica "summit di pace", per provare a intavolare un nuovo canale di dialogo fra il principe ribelle e il resto dei Windsor dopo anni di gelo.