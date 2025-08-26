Logo Tgcom24
Alessandro Cignarale è "Il + bello d'Italia 2025"

Il titolo è stato assegnato ad Alessio: a vincerlo il 28enne genovese con dietro una storia di rivincita

di Silvia Carrera
26 Ago 2025 - 13:44
01:35 

Si chiama Alessandro Cignarale il più bello d'Italia 2025. Ventottenne, genovese di Sestri Ponente, laureato in Scienze Motorie, aspirante cantante. Fisico scolpito, capelli ribelli, sorriso smagliante... e quella timidezza che intenerisce. Dietro al suo trionfo una storia di riscatto e rivincita personale. Vittima di bullismo in adolescenza, Alessandro ha trasformato quelle ferite in forza e determinazione. Fatica a nascondere l'emozione per aver spodestato i rivali. Una cinquantina i finalisti che ad Alassio hanno sfilato in tre uscite – casual, elegante e costume da bagno – davanti a una giuria di giornaliste, imprenditrici e protagoniste del mondo della moda e dello spettacolo.

