Alessandro Cignarale è "Il + bello d'Italia 2025"

Si chiama Alessandro Cignarale il più bello d'Italia 2025. Ventottenne, genovese di Sestri Ponente, laureato in Scienze Motorie, aspirante cantante. Fisico scolpito, capelli ribelli, sorriso smagliante... e quella timidezza che intenerisce. Dietro al suo trionfo una storia di riscatto e rivincita personale. Vittima di bullismo in adolescenza, Alessandro ha trasformato quelle ferite in forza e determinazione. Fatica a nascondere l'emozione per aver spodestato i rivali. Una cinquantina i finalisti che ad Alassio hanno sfilato in tre uscite – casual, elegante e costume da bagno – davanti a una giuria di giornaliste, imprenditrici e protagoniste del mondo della moda e dello spettacolo.