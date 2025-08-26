Alessandro Cignarale è "Il + bello d'Italia 2025"

Il titolo è stato assegnato ad Alessio: a vincerlo il 28enne genovese con dietro una storia di rivincitadi Silvia Carrera
Si chiama Alessandro Cignarale il più bello d'Italia 2025. Ventottenne, genovese di Sestri Ponente, laureato in Scienze Motorie, aspirante cantante. Fisico scolpito, capelli ribelli, sorriso smagliante... e quella timidezza che intenerisce. Dietro al suo trionfo una storia di riscatto e rivincita personale. Vittima di bullismo in adolescenza, Alessandro ha trasformato quelle ferite in forza e determinazione. Fatica a nascondere l'emozione per aver spodestato i rivali. Una cinquantina i finalisti che ad Alassio hanno sfilato in tre uscite – casual, elegante e costume da bagno – davanti a una giuria di giornaliste, imprenditrici e protagoniste del mondo della moda e dello spettacolo.
Commenti (0)