Alessandro Cignarale è “Il + Bello d’Italia 2025”

Il concorso “Il + Bello d’Italia” è stato fondato nel 1979 ed è considerato il più longevo e prestigioso tra i contest di bellezza maschile in Italia. Nel corso degli anni ha lanciato volti poi diventati noti nel mondo dello spettacolo, del cinema e della moda, come Gabriel Garko, Giorgio Mastrota, Ettore Bassi, Paolo Conticini, Beppe Convertini e Vittorio Brumotti. Alessandro Cignarale vincitore dell’edizione 2025, è apparso emozionato e visibilmente sorpreso dall’incoronazione. “Non mi aspettavo di arrivare fino a qui – ha dichiarato dopo la proclamazione – ma ho vissuto questa esperienza con entusiasmo, cercando di essere sempre me stesso. Dedico questa vittoria alla mia città, Genova, e a chi ha creduto in me”.