Alessandro Cignarale è “Il + Bello d’Italia 2025”

Ad Alassio si è svolta la finale della 47ª edizione del concorso nazionale “Il + Bello d’Italia”, che ha incoronato il nuovo volto simbolo di fascino e stile maschile. A conquistare la fascia è stato Alessandro Cignarale, 28 anni, originario di Sestri Ponente (Genova). Con il suo fisico atletico e un grande sorriso Cignarale ha conquistato pubblico e giuria, aggiudicandosi il titolo di “Il + Bello d’Italia 2025”.
Il concorso “Il + Bello d’Italia” è stato fondato nel 1979 ed è considerato il più longevo e prestigioso tra i contest di bellezza maschile in Italia. Nel corso degli anni ha lanciato volti poi diventati noti nel mondo dello spettacolo, del cinema e della moda, come Gabriel Garko, Giorgio Mastrota, Ettore Bassi, Paolo Conticini, Beppe Convertini e Vittorio Brumotti. Alessandro Cignarale vincitore dell’edizione 2025, è apparso emozionato e visibilmente sorpreso dall’incoronazione. “Non mi aspettavo di arrivare fino a qui – ha dichiarato dopo la proclamazione – ma ho vissuto questa esperienza con entusiasmo, cercando di essere sempre me stesso. Dedico questa vittoria alla mia città, Genova, e a chi ha creduto in me”.
Cantante, ballerino e dottore in chinesiologia, Alessandro Cignarale porta a casa una doppia vittoria. Non solo la fascia di più bello d’Italia, ma anche la soddisfazione di essersi lasciato alle spalle un passato difficile. Negli anni dell’adolescenza ha raccontato di essere stato vittima di bullismo. “Questa vittoria è la mia risposta a chi non ha creduto in me – ha detto – ed è la prova che non bisogna mai smettere di inseguire i propri sogni”.
