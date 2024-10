Lady Gaga pubblica nuovo singolo "Disease"

L'icona del pop mondiale è tornata: Lady Gaga ha pubblicato il nuovo singolo, "Disease", il primo estratto dal suo nuovo album in studio, il settimo della sua carriera, in arrivo a febbraio 2025. Ad accompagnare la canzone c'è un lyric video disponibile qui. "Disease" è scritta da Gaga assieme ad Andrew Watt, Cirkut e Michael Polansky e prodotta da Lady Gaga e Andrew Watt. Si tratta di un brano dance dalle sonorità oscure che mescola l'elettronica ad una venatura rock, in cui Gaga canta un amore incondizionato.