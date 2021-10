Nuovo digitale terrestre, le novità dal 20 ottobre

di Paola Miglio

Il passaggio avverrà progressivamente e coinvolgerà da subito alcuni importanti canali nazionali. Per quanto riguarda Mediaset, dal 20 Ottobre i c TGCOM24, Italia2, Boing Plus, R101 TV, Virgin Radio TV e Radio 105 TV trasmetteranno solo in alta qualità. Per continuare a vederli, sarà quindi necessario avere un televisore o un decoder HD.Un nuovo contributo statale rivolto a tutte le famiglie, senza vincoli di reddito, è già disponibile per incentivare la rottamazione dei vecchi apparecchi. Per maggiori informazioni fare riferimento al sito nuovatvdigitale.mise.gov.it

Il futuro del digitale terrestre inizia il 20 Ottobre.