di Francesco Mombelli

Non sono da meno lo skate futuristico di "Ritorno al futuro" che sarà venduto il prossimo novembre a Londra, tra i 60mila e gli 80mila euro, insieme ai modellini di astroavi di Star Wars, all'elmo indossato da Brad Pitt in Troy e allo smoking di Sean Connery in "Si vive solo due volte".