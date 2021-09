Bassetti a Tgcom24: "Vaccino ai bambini? Sono favorevole a qualsiasi arma che li tuteli"

Guardando ai minori invece ha dichiarato: "Avere un'arma per tutelare i bambini è importante e per questo sarei favorevole a vaccinare anche i più piccoli". Sulla terza dose Bassetti ha poi aggiunto: "La dose fatta tra i 6 e 12 mesi riguarda le categorie che abbiamo detto, mentre a tutti gli altri tra qua e un anno ci sarà una dose di richiamo che forse potrebbe diventare annuale come per l'influenza". Il suo augurio è quello di evitare la straordinarietà del 2021 di hub e strutture ad hoc per vaccinarsi, guardando a un futuro dove il richiamo potrà essere fatto anche in farmacia e magari senza prenotazione. Per il momento, "se il Green Pass è riuscito a portare il 20/40% in più della popolazione a vaccinarsi, vuol dire che funziona" ha concluso.