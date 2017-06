Rimini Wellness: la festa dello sport

A Rimini la kermess dello sport 1 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 2 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 3 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 4 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 5 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 6 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 7 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 8 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 9 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 10 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 11 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 12 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 13 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 14 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 15 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 16 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport 17 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa A Rimini la kermess dello sport leggi dopo slideshow ingrandisci

Rimini Wellness è ormai un evento globale, nato e cresciuto negli anni in un contesto territoriale tradizionalmente connesso con la filosofia dello star bene e del movimento fisico. Come sempre gli appassionati del fitness, ma anche i professionisti del settore, possono scoprire e testare in prima persona tantissimi nuovi modi di allenarsi, e scatenarsi secondo le proposte degli oltre 500 tra i più acclamati presenter provenienti da tutto il mondo. A disposizione dei visitatori ci sono 45 palchi animati in contemporanea (5 pilates, 4 acqua, 6 danza, 4 indoor cycling, 17 fitness, 5 walking, 4 yoga). Ci sono anche 350 metri quadrati di vasche, per un totale di 1.200 metri cubi d’acqua, nella più grande area acquatica mai realizzata indoor, nella quale sono in programma oltre 1.500 le ore di lezione e 1960 sessioni di allenamento in quattro giorni non stop, per una vera e propria maratona del benessere che coinvolge, oltre a Rimini, più di 20 chilometri di costa.



La kermesse si propone con un mix di avvenimenti che comprende tutte le anime del vivere bene e dello stare in forma. Oltre alle tradizionali aree WPRO, rivolta ad aziende e professionisti; e di WFUN, indirizzata al pubblico active di giovani e adulti che ogni anno partecipa con entusiasmo alla manifestazione; ci sono anche l’area Food Well Expo, dedicata all’alimentazione sana per chi è in movimento, che si conferma punto di riferimento del settore per il terzo anno consecutivo con eventi, foodblogger, show coking, degustazioni e convegni su come stare bene rimanendo in forma e nutrendosi correttamente. C’è anche la sezione RiminiSteel, riservata ai cultori delle discipline più heavy come gli sport da combattimento, le arti marziali, il body building e tutto ciò che fa “cultura fisica”. L’area Riabilitec, invece, presenta tutte le innovazioni tecnologiche per la riabilitazione e la rieducazione motoria, con corsi e attività per gli operatori specializzati (corsi la cui frequentazione dà diritto a crediti ECM).



La scorsa edizione, caratterizzata da un folto pubblico straniero, professionale e appassionato, ha fatto registrare un’affluenza record di oltre 266.000 visitatori. Quest’anno oltre a Rimini, anche il territorio si prepara ad ospitare la grande kermesse con 2587 hotel, 1720 ristoranti oltre 200 locali notturni aperti, 700 stabilimenti balneari, 350 campeggi, 19 parchi divertimento, pronti per un inarrestabile “Fuori salone” (RIMINIWELLNESS OFF).

Il programma completo delle iniziative, dei corsi e degli eventi è onlione sul sito ufficiale www.riminiwellness.com.