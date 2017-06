Da Rimini Wellness tutte le tendenze e le novità per il fitness

L’importante è fare movimento e la fantasia dei trainer non conosce confini nell’inventare sempre nuove discipline e nuovi modi per allenarsi , in modo da rispondere alle esigenze e alle aspettative di tutti. Da Rimini Wellness , la grande manifestazione dedicata allo sport e al fitness che si terra nella città romagnola dal 1° al 4 giugno prossimi, sono in arrivo tanti nuovi modi di tenersi in forma, dai più attivi e intensi per i veri palestrati, alle ginnastiche dolci e alle discipline posturali, da praticare in palestra, in casa o in acqua.

A SUON DI MUSICA – Vi piace lo Zumba? Ecco allora il fitness che fa per voi. Il nuovo Strong® by Zumba® è una disciplina dinamica in cui è la musica a dettare letteralmente il ritmo. Non si tratta solo di eseguire movimenti e mini coreografie seguendo la scansione musicale, ma semmai è vero il contrario: il brano di sottofondo viene scelto in base al tipo di movimento e all'intensità dell'esercizio. La disciplina sfrutta l'allenamento a intervalli ad alta intensità e la motivazione indotta dall'utilizzo di musica perfettamente sincronizzata. Tutto da provare anche il Dansyng®, un’attività presentata già lo scorso anno, che combina in modo inedito la danza e il movimento con il canto, coinvolgendo tutto il corpo e in possibile combinazione con diverse discipline.



QUESTIONI DI EQUILIBRIO – il Fit Paddling sarà invece molto apprezzato da chi segue gli allenamenti propriocettivi, ovvero quelle discipline che puntano a sviluppare la muscolatura attraverso la consapevolezza e la percezione della posizione del proprio corpo nello spazio, stimolando il sistema neuro-motorio. In pratica sono quelle discipline in cui si fa uso di attrezzi che destabilizzano l’equilibrio: in particolare il Fit Paddling si serve di una speciale tavoletta galleggiante, il Fit-board, sulla quale ci si allena in piscina eseguendo vari esercizi fitness stando in equilibrio sul galleggiante. Gli esercizi coinvolgono tutta la muscolatura in modo completo e migliorano la forza e la resistenza, ma anche la postura, l’equilibrio e la coordinazione. Sono comunque esercizi low impact che non causano sovraccarichi su muscolatura e articolazioni. E’ utile anche nella fase di recupero dopo un infortunio.



TRX – Gli appassionati di questo tipo di allenamento funzionale, che si pratica a terra, in piedi o in sospensione con l’ausilio di due tiranti, apprezzeranno il nuovissimo TRX® BOX, una struttura esclusiva e completamente attrezzata per l’allenamento, destinata a spopolare nelle palestre e nei centri fitness.



PILATES E DINTORNI – Il Pilates e lo Yoga cambiano pelle, trasformandosi da discipline “soft” in veri e propri workout nella preparazione atletica. Lo Yoga alza la temperatura dell'allenamento con la Hot Yoga Therapy, disciplina che si svolge in un ambiente a 38 gradi. Lo scopo è alzare temporaneamente la temperatura corporea, creando benefici posturali e migliorando lo stato emotivo dell'atleta.



ALL'ARIA APERTA – Le nuove discipline outdoor sono numerosissime. Ad esempio il Plank-on! coniuga lo sport con la cultura e l’arte: ci si muove in gruppo, accompagnati da una guida turistica che si allena a sua volta, alternando esercizi vari a corsa e camminata veloce, e insieme scoprendo le bellezze storiche e culturali del territorio.

Insany-T® è invece una ginnastica funzionale e aerobica sportiva, con esercizi cardio vascolari ad alta intensità e movimenti di coordinazione, potenziamento e condizionamento muscolare, da svolgere a suon di musica e all'aria aperta.

Animal Moves è invece un sistema di allenamento body weight, facile da eseguire sia all'aperto sia indoor, che sfrutta le diverse andature del mondo animale per migliorare la funzionalità del corpo attraverso il perfezionamento di schemi motori globali.