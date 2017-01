"Grande Fratello 14", Alessandro: "Valentina mi faceva dimenticare Lidia"

"Mi sono talmente legato a Valentina , che se non fossimo stati entrambi fidanzati..." dice Alessandro che si sente ancora legato a Lidia , a maggior ragione dopo il videomessaggio della gemella che ha fatto sapere al suo ex di essere tornata single e di aspettarlo fuori per una cena. "Stare qua dentro, mi aiuta a essere molto più lucido", dice l'imprenditore romano, ma l'impressione è che anche lui aspetti quella cena. "Quando uscirai, la vedrai e..?" chiede Nicola/Marco . "Vediamo...", fa il vago Alessandro confessando che solo Valentina, eliminata giovedì scorso , riusciva a fargli dimenticare la sua ex.

Nella Casa del "Grande Fratello", il primo flirt di Alessandro era stata Federica, ma con l'infermiera è acqua passata. La salernitana continua il suo gioco di seduzione con Livio, con il quale sono scintille, che si tratti di litigi o ammiccamenti.



"Dalla tv non era così, da vicino mi fa sangue", dichiara Livio in una sorta di confessione a tre, in cui si rivela a Rebecca, guardando Federica negli occhi. L'infermiera continua a provocare senza sbilanciarsi: "Viviamoci la quotidianità della cosa, non pensare a quello che potrebbe succedere fuori. Io vorrei che fossi un amico, poi quando usciamo chissà". Rebecca elargisce consigli alla coppia, che solo poco prima aveva battibeccato, e con un'espressione colorita in dialetto, dà la sua visione della situazione in poche parole: "Livio, non vedi che a Federica piace essere corteggiata?"