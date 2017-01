GF 14, baci bollenti tra Livio e Federica: l'infermiera finisce sotto accusa

Nella Casa del "Grande Fratello 14", il nuovo contatto ravvicinato tra Livio e Federica con tanto di baci bollenti scatena gli inquilini, che accusano l'infermiera di incoerenza dopo la dichiarazione della scorsa puntata serale in cui la ragazza, una volta scoperto che il giovane è l'ex di Barbara, aveva detto di non volere nessuna relazione con lui. "Flirtare mi diverte, ma non voglio creare una storia", si difende la salernitana.