Grande Fratello 14: Barbara fuori, Diego nel Garage

Cambia tutto al "Grande Fratello 14". Nella Casa il gioco si fa sempre più duro: i concorrenti si ritrovano da soli a giocare l'uno contro l'altro. La prima a perdere al televoto è Barbara. Durante la catena di salvataggio ad avere la peggio è Diego, che finisce nel Garage con Luigi. In nomination Federica, Manfredi, Jessica, Valentina e Kevin. Ottimi gli ascolti: il reality è stato seguito da 3.491.000 spettatori totali, con una share del 18.36%.

LA TELEFONATA DEL FIDANZATO DI REBECCA - Il fidanzato di Rebecca, Massimo, chiama in trasmissione e parla con lei che piange a dirotto nella stanza delle scelte. Non vuole apparire, ma fa sentire la sua vicinanza dall'altra parte della cornetta. "Aspettami e porta pazienza, stai mangiando?", chiede Rebecca, che gli ricorda che lo ama. "Stai tranquilla che è tutto ok, non piangere più, me lo devi promettere", le dice Massimo. "Alessia sembravo Claudia Mori..", scherza dopo Rebecca.

IL SEGRETO DI FRANCESCO - I ragazzi tentano di scoprire il segreto di Francesco-Livio, c'è chi ipotizza che sia il fidanzato di Diego, chi un regista... Alessandro si avvicina: "E' un parente di Barbara, l'ho vista turbata tutta la settimana". Mentre Simone indovina: per lui infatti è l'ex fidanzato di Barbara: "E' l'unica che non era curiosa, come se sapesse già". Barbara quindi lo ammette: "E' il mio ex ragazzo". Con Federica che è visibilmente scossa. Nella busta nera infatti c'è il verdetto: "Livio sarà un concorrente e Barbara dovrà continuare ad essere tormentata dal suo passato".

IL PAPA' DI BARBARA SCRIVE DAL CARCERE - Barbara scrive una lettera la padre in prigione da tanti anni dopo aver commesso un reato molto grave. In una cassetta di sicurezza c'è un busta che la ragazza apre. E' un lettera di suo papà. "Non lo vedo da un anno, è difficile perché andare a trovarlo in quel posto li (il carcere, ndr) è un colpo al cuore", racconta Barbara. Barbara legge quindi alcuni stralci della lettera: "Ciao piccoletta sono papà, abbiamo bisogno di dirci tante cose... non sono stato un papà presente, ho rincorso illusioni che hanno lasciato il segno in tutti noi, a volte i grandi sono cattivi ed è giusto che io paghi le mie colpe ma niente e nessuno ti porterà via dal mio cuore, non ho mai dimenticato gli abbracci e le corse di quella piccoletta... non dimenticarmi mai, tuo papà". "Sei una ragazza forte", le dice Alessia. "Mi è mancato tanto e non glielo ho mai detto", conclude Barbara e poi scoppia in lacrime abbracciando i ragazzi e soprattutto Manfredi.

BARBARA ELIMINATA AL TELEVOTO - E' arrivato il momento del verdetto del televoto. Il primo a "salvarsi" e a poter ritornare dagli altri è Diego. Anche Barbara può rientrare in casa. E lo fa tra le lacrime. Dentro abbraccia forte Manfredi, la paura di separarsi è passata. Almeno per ora. La coppia infatti si ricostituisce, dopo tante incomprensioni. L'unica a non gioire è Rebecca, che invece piange. Intanto Simone sorride e accetta il verdetto."Ho giocato al massimo e non ho rimpianti". Alessia però lo rassicura: "Tu non sei eliminato, sei salvo". E quindi entra in Casa per dire a Diego e Barbara che in realtà uno l'eliminato è uno dei due. La Marcuzzi si collega e annuncia il vero eliminato: "Simone è salvo, il pubblico ha deciso che abbandonare la casa stasera è Barbara.

L'EX DI JESSICA LA LASCIA IN DIRETTA - "Non sentirti in colpa, ritieniti libera e chiedo solo di non essere più nominato", scrive Oscar, il fidanzato di Jessica che nel frattempo flirta con Kevin. Alessia rassicura la ragazza: "E' tornato con una sua ex, l'ha detto alla nostra redazione". Jessica ammette una attrazione per Kevin: "Sento il bisogno di stare a contatto con lui". Cristiano Malgioglio interviene: "Ma come fanno le gemelle ad avere questi bei ragazzi?", chiede l'opinionista. "Perché sono due belle ragazze anche loro", replica la Marcuzzi. In studio Lidia non approva l'unione con Kevin: "E' uno dei ragazzi più falsi".

AMENDOLA ENTRA NELLA CASA - L'opinionista Claudio Amendola entra nella Casa e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Dovete cominciare a prendere posizione, ci stiamo avvicinando alla fine, sembrate tutti amici, ma in realtà non è così". Claudio strilla tutti i ragazzi, li invita ad essere più spontanei. L'opinionista apre quindi la busta rossa, con un messaggio per tutti gli inquilini. Che consegna a Simone. I ragazzi vanno tutti nel caveau.

DIEGO FINISCE NEL GARAGE DOPO LA CATENA DI SALVATAGGIO - Nuova eliminazione con catena di salvataggio a squadre. Che parte subito. Simone e Rebecca salvano Manfredi e Valentina, che a loro volta chiamano Alessandro e Federica, che portano dentro la casa Jessica, che tra Diego e Kevin sceglie naturalmente il secondo: "Seguo il mio cuore". Diego è il secondo eliminato: "Me lo aspettavo, capisco bene le scelte, non mi ha deluso nessuno, da Rebecca forse mi aspettavo qualcosa di più ma va comunque bene". In realtà finisce nel Garage e andrà al voto con Luigi. Il pubblico da casa deciderà chi rimandare nella Casa.

NEL GARAGE ARRIVA GAIA - Un cane speciale arriva nel Garage a fare compagnia a Luigi. E' la sua Gaia. Così Alessia ne approfitta per fare una battuta: "Adesso non potrai dire di essere solo come un cane". Luigi invece sottolinea: "E' stata la settimana più bella nel Grande Fratello".

TUTTI CONTRO TUTTI - Alessia annuncia che da adesso in poi le copie si sciolgono. D'ora in poi saranno tutti contro tutti: "Nella Casa non ci saranno più coppie, ognuno di voi potrà contare solo sulle proprie forze. Adesso dovete guardarvi le spalle da tutti, anche dai vostri compagni, ognuno fa per sé". E iniziano quindi le nomination. Livio è immune. Valentina (che viene messa alla prova e dovrà fingere di non conoscere chiunque entrerà in Casa, se ci riuscirà vincerà l'immunità) nomina Federica e Jessica. Simone nomina Manfredi e Valentina. Alessandro nomina Federica e Simone. Kevin nomina Manfredi e Federica, Federica vota Valentina e Kevin. Manfredi nomina Federica e Jessica. Rebecca nomina Kevin e Jessica. E' il turno di Jessica che nomina Rebecca e Simone. Al voto finiscono quindi Federica, Manfredi, Jessica, Valentina e Kevin.

IL FIDANZATO DI VALENTINA NELLA CASA - Luca, il fidanzato di Valentina, entra nella Casa con una ragazza, Giulia, e dovrà far finta di essere fidanzata con lei. Mentre Valentina, per conquistare l'immunità, dovrà stare in silenzio. Luca si chiamerà Riccardo: "Dopo 8 anni la amo più di me stesso". Quando entrano nella Casa Valentina scoppia in lacrime.