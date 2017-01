Grande Fratello 14, Federica perde la testa per Francesco-Livio

Federica in amore non è fortunata. Prima si è presa una bella cotta per Alessandro ed è stata attaccata da tutti nella casa del " Grande Fratello 14 " perché era l'ex fidanzato di Lidia, adesso ci è ricascata con Francesco-Livio . Il ragazzo infatti è l'ex di Barbara , il suo è un segreto che gli altri inquilini scopriranno solo durante la puntata di giovedì. Intanto però tra loro l'intesa è perfetta...

L'ingresso si Livio-Francesco ha infatti scosso l'animo della bella salernitana. Che subisce il fascino del toscano. Tanto che quando la ragazza descrive a Jessica le caratteristiche del suo uomo ideale, è facile individuarle in quelle della new entry. Fede si interroga sul ragazzo, le piace davvero, e vuole scoprire a tutti i costi il suo segreto: intravede una "doppia personalità", ma allo steso tempo ne è attratta.

E si confida con chi non dovrebbe. Ovvero con Barbara, le chiede persino dei consigli. L'amica cerca in tutti i modi di non svelare la loro storia, recita alla perfezione per conquistare l'immunità, anche se è naturale che le dia un po' fastidio che si parli del suo ex in questi termini. Intanto anche gli altri ragazzi si interrogano sul famoso segreto: c'è chi crede che sia un vip e chi una drag queen. Nessuno immagina neanche lontanamente che sia l'ex di Barbara.