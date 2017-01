Grande Fratello 14, Livio e Federica: addio baci e passione, ora è scontro

Nella Casa del " Grande Fratello 14 ", Livio e Federica fanno scintille, ma stavolta non sono baci e passione . Tra i due monta la tensione, scatenata da cibo e sigarette. Livio lamenta l'atteggiamento di Federica, colpevole di averlo ripreso sulle razioni di cibo e di aver rovistato tra le cose del coinquilino alla ricerca di sigarette. I due provano a spiegarsi, ma finiscono per scontrarsi. I giochi di seduzione sembrano un lontano ricordo.

"Se non vi sta bene, nominatemi e vado a casa", si sfoga Livio , facendo notare a Federica che non gli è piaciuto il fatto che sia andata a rovistare nella sua valigia. "Non è carino", ha insistito.

L'infermiera prova a dare la sua versione dei fatti, ma senza successo. Anzi, le sue spiegazioni fanno arrabbiare ancora di più il ragazzo: "Tu crei zizzania per litigare. Non è bello cambiare l'umore alle persone", dice Livio. "E' evidente che non ci capiamo. Io non ti dico più nulla - ribatte Federica - Mi dispiace perché pensavo che si fosse creato una situazione di gioco tranquilla". "Non fare la vittima", si stizzisce lui. Lo scontro è totale. L'antica passione è definitivamente sopita?