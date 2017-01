Pamela Anderson nuda e felice: "Ho sconfitto l'epatite C"

Pamela Anderson si spoglia su Instagram per annunciare ai fan di aver sconfitto l'epatite C, malattia che la tormentava da 16 anni. "Sono guarita - ha scritto sul social l'ex bagnina di "Baywatch" - Prego per tutti quelli che vivono con l'epatite C affinché possano permettersi le cure. A breve saranno più accessibili, so quanto sia difficile ottenere il trattamento, ma non perdete la speranza".

Pamela Anderson ha offerto un nudo integrale ai suoi fan, per comunicare loro di essere guarita dall'epatite C contratta nel 2002, in tutta probabilità da un ago per tatuaggi che aveva condiviso con l'ex marito Tommy Lee.



Lo scorso agosto, l'ex playmate e star di "Baywatch" aveva annunciato di essersi sottoposta a una nuova cura approvata dall'apposito ente americano, la FDA. Un trattamento che l'avrebbe portata alla guarigione in un mese.



Ora l'annuncio social condito in salsa hot, dopo che in quella stessa occasione, Pam aveva rivelato che l'epatite C aveva "inciso molto sulla mia autostima. Anche se sembro sicura di me, questa malattia è stata come una nube nera sopra di me. Il mio fegato non ha subito dei danni e non ho alcun effetto collaterale. Sono felice. Mi ritengo miracolata".



In questi anni, la malattia non ha impedito alla Anderson di proseguire con il suo lavoro di modella e con le campagne animaliste e ambientaliste di cui è fiera sostenitrice. Così l'esplosiva Pam ha continuato a spogliarsi, sulle copertine delle riviste patinate, sui manifesti delle associazioni di cui è testimonial e sui social.