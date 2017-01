Pamela Anderson è la cover girl più matura di Fhm

Le curve di Pamela Anderson non smettono di stuzzicare le fantasie degli uomini e con 48 primavere alle spalle l'ex bagnina è ancora la cover-girl più richiesta. La rivista britannica Fhm le ha dedicato la copertina di novembre, grazie alla quale ha conquistato il titolo di nudo più maturo della storia del magazine. L'attrice ha strappato il titolo alla collega Carmen Electra, che l'anno scorso aveva posato senza veli all'età di 42 anni.

Intevistata dal magazine, la sex-bomb ha ricordato i party scatenati ai tempi di Playboy: "Erano anni sexy, tutto era selvaggio ma c'era anche rispetto. Gli uomini erano eleganti e volevi che l'uomo più carismatico ti notasse. Le ragazze erano ovunque, ridevano e si divertivano".



"Il sesso era fantastico, le persone mi implorano di raccontare i dettagli ma non è nel mio stile - ha continuato la Anderson - Posso solo dire che non sono mai stata con nessuno di cui non fossi innamorata... ma devo ammettere che mi innamoro facilmente!".