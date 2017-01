Pamela Anderson di nuovo nuda per la Peta contro gli sprechi dell'acqua

Hitchcock ne sarebbe orgoglioso. Nuda e bellissima a 47 anni, sotto la doccia, in un "remake" della famosa scena del film Psycho, riecco Pamela Anderson in una campagna per la Peta contro gli sprechi dell'acqua nel commercio delle carni. Dietro l'obiettivo un grande artista della fotografia, David LaChapelle, che immortalata la sexy ex bagnina in tutta la sua seducente bellezza.

Non è la prima volta per Pammy, protagonista, nuda e bellissima, di tante campagne a favore dell'associazione no-profi a sotegno dei diritti animali. Questa volta la bionda attrice, molto impegnata sul fronte della difesa degli animali e vegetariana lei stessa, posa in uno scatto "artistico", che rende omaggio al grande regista Alfred Hitchcock. Nuda mentre sta gridando sotto la doccia Pam è più sexy che mai: "Carne e industrie di latticini consumano metà dell'acqua del paese", dice il messaggio di protesta. "Produrre un chilo di carne di manzo significa utilizzare l'acqua di circa sei mesi di docce", ha detto la Anderson che propone non solo di fare docce più brevi ma di virare verso un'alimentazione vegana. L'acqua utilizzata per gli allevamenti e i campi seminati per nutrire gli animali viene presa dirottando i fiumi e prosciugandoli, come sta avvenendo in California, dove si sta vivendo una dei periodi di siccità più drammatici di tutti i tempi.