Pamela Anderson: "Inizio cura per sconfiggere l'Epatite C"

L'ex star di Baywatch, 48 anni, contrasse la malattia facendosi tatuare una parte del corpo insieme al suo ex marito Tommy Lee. "Il mio fegato non ha subito dei danni e non ho alcun effetto collaterale", ha dichiarato al magazine, al quale ha rivelato, che tra un mese comincerà una nuova cura, prescrittale dal medico, che si prospetta risolutiva e le ridona la speranza. "Mi ritengo molto fortunata per essere sopravvissuta per 16 anni con l'Epatite C. Sedici anni fa quella diagnosi mi sembrava una condanna a morte. Ha inciso molto sulla mia autostima. Anche se sembro sicura di me, questa malattia è stata come una nube nera sopra di me".