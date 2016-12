Laura Pausini, esce il video di "Lato destro del cuore"

Laura Pausini pubblica il video di "Lato destro del cuore ", il singolo, rilasciato lo scorso 25 settembre , che anticipa il nuovo album " Simili ", in uscita mondiale dal 6 novembre e in versione spagnola, con il titolo "Similares" dal 13 novembre. La cantante ha svelato anche la tracklist del disco, composto da 15 inediti, e ha annunciato la pubblicazione di 15 videoclip (uno per ogni canzone), che saranno un racconto per immagini del nuovo album.

Girato tra Miami e l'Italia, il video di "Lato destro del cuore", diretto da Leandro Manuel Emede e Nicolò Cerioni per Sugarkane, accompagna la canzone scritta per Laura Pausini da Biagio Antonacci.



Il videoclip racconta una ricerca difficile, quella della fiducia in un nuovo amore, attraverso le strade di una grande metropoli, dalla notte all'alba. Tutto sembra scivolare via, mentre la Pausini è in auna stanza, dove una vernice bianca si riversa informe sulle pareti, ma il sentimento di fiducia prevale, le atmosfere si fanno meno cupe, e il lato destro del cuore trovare la sua altra metà per completarsi e amare ancora. Sul finale, il cuore dapprima spezzato a metà si ricostruirà grazie ad una nuova storia, che porterà la Pausini e chi le sta al fianco a camminare mano nella mano.



L'album, in entrambe le versioni, sarà disponibile in pre-order su iTunes dal 16 ottobre, mentre sono già in porgramma tre concerti-evento negli stadi nell'estate 2016, il 4 giugno allo Stadio San Siro di Milano, l'11 giugno all'Olimpico di Roma e il 18 all'Arena della Vittoria, a Bari.