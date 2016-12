Laura Pausini, esce il nuovo singolo "Lato destro del cuore"

Esce il 25 settembre " Lato destro del cuore ", il nuovo singolo di Laura Pausini , scritto da Biagio Antonacci , che anticipa l'album " Simili ", in uscita il prossimo novembre in oltre 60 Paesi in versione italiana e spagnola. "E' un brano di spessore, profondo, molto italiano nella scrittura e molto attuale nell'arrangiamento; è una poesia difficile da ascoltare oggi, è molto riflessiva e sono davvero felice di presentarla!", ha detto l'artista.

Per il singolo che fa da apripista all'11mo album in carriera, Laura Pausini torna a collaborare con Biagio Antonacci: "Biagio ha il dono speciale di leggermi dentro e di portarmi, nei momenti più inaspettati, la canzone perfetta, in grado di fotografare al meglio il momento che sto vivendo. E' successo con Vivimi, con Tra te e il mare e magicamente succede ancora oggi con Lato destro del cuore”, ha spiegato la cantante, che proprio con il disco che conteneva il brano scritto dal collega, "Viveme" (versione spagnola di "Vivimi"), nel 2006, si aggiudicò il primo Grammy della storia assegnato ad una artista italiana.



"Lato destro del cuore", prodotto da Paolo Carta con Davide Rossi e coprodotto da Rik Simpson (produttore tra i più apprezzati al mondo e vincitore di Grammy grazie al suo lavoro con i Coldplay),è una ballad che richiama alle sonoroità dei grandi successi internazionali della Pausini e che descrive il personale momento di donna in grado di rivelarsi con sincerità e senza esitazioni, che l'artista sta vivendo: "Ho paura e non temo/ questo cambio di tempo/ per natura mi spingo/ per vedere se vinco /c'è qualcosa che vola, Lato destro del cuore..."



"Siamo noi a creare il nostro destino attraverso le opportunità che ogni giorno la vita ci offre. La mia opportunità è la musica, mi completa", dice la Pausini, già pronta a portare il nuovo album - che conterrà 15 inediti - negli stadi con tre concerti-evento nell'estate 2016, il 4 giugno allo Stadio San Siro di Milano, l'11 giugno all'Olimpico di Roma e il 18 all'Arena della Vittoria, a Bari.