Laura Pausini, il nuovo singolo si intitola "Lato destro del cuore"

Si chiamerà "Lato destro del cuore", il nuovo singolo di Laura Pausini, in uscita il prossimo 25 settembre. A una settimana dall'annuncio della data di pubblicazione del brano, che anticipa il nuovo album in studio "Simili", la cantautrice ha scelto ancora una volta Facebook per svelare il titolo della canzone. Stavolta non con un messaggio ai fan, ma con un post a mo' di telegramma, che ha fatto subito il pieno di like.