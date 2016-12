Laura Pausini torna in concerto, al via le prevendite

Laura Pausini torna allo stadio, al via le prevendite dei biglietti e per i fan un percorso social, il #similiday. La popstar prepara tre concerti-eventi che si terranno il 4 giugno 2016 a San Siro a Milano, l'11 all'Olimpico di Roma e il 18 all'Arena della Vittoria di Bari. Nelle piazze delle tre città i fan hanno la possibilità di interagire con Laura stessa entrando nella nuova community #PAUSINISTADI 2016. In poche ore 4mila persone in coda.