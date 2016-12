Fedez, da bimbo paffutello a star della musica italiana

Fedez è irriconoscibile in una fototessera d'annata appiccicata su un documento di qualche anno fa. Il rapper festeggia 26 anni il 15 ottobre ed è molto diverso rispetto alla foto ripescata nel cassetto dei ricordi, in cui è un bambino paffuto con i capelli a spazzola. Il sorriso furbo è lo stesso, gli occhi vispi pure, ma trovare una somiglianza è impresa ardua. I tatuaggi e il successo arriveranno dopo, a cambiare il ragazzino dalla faccia simpatica nell'idolo delle teenager.

In occasione del suo compleanno, Federico Lucia, in arte Fedez ha ricevuto dai fan moltissimi messaggi di auguri e ha voluto ringraziare tutti con un post sul suo profilo Instagram, in cui ha scherzato sul tempo che passa e sull'essere l'idolo delle ragazzine.