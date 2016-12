Demi Lovato gioca a fare la pin up: copertina in topless con la banana

Demi Lovato posa in topless per la copertina della rivista Complex che le dedica il numero di novembre. L'ex stellina Disney gioca a fare la pin up in costume intero o lingerie in scatti sexy. Uno shooting dal sapore retrò ed estivo, come "Cool of the summer", la hit che nei mesi scorsi ha scalato le classifiche e segnato la svolta bollente della popstar, che rivela: "Io e Selena Gomez non ci parliamo più".