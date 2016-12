Demi Lovato è Cool for the Summer: super sexy e scatenata nel nuovo video

La nuova Demi Lovato , inaugurata con il lancio del singolo che anticipa il suo quinto album in studio, aveva fatto discutere. Ora il video di " Cool for the Summer " conferma che sì: Demi Lovato non è più la ragazzina dalla faccia pulita che ha esordito su Disney Channel. Bustino in latex e costumi succinti e attillati in stile bondage sono gli ingredienti della svolta sexy della cantautrice, che nella clip della sua nuova hit è più sensuale che mai.

Cool for the Summer è subito balzata in vetta alle classifiche, raggiungendo la posizione numero 1 in oltre 30 Paesi. Un successo che è merito non solo del brano, caratterizzato da base dance e testo leggero e orecchiabile, ma anche della nuova immagine della 22enne ex stellina Disney.



Un cambio di direzione che non è piaciuto a tutti. La Lovato è stata accusata di essere "troppo scandalosa", oltre che di aver plagiato le colleghe Katy Perry e Jessie J. I critici non avevano ancora visto il video del nuovo singolo, dove gli elementi sensuali abbondano. Non solo il look della cantante, condito anche da un lato b in evidenza e da movenze provocanti, ma anche un bacio lesbo tra due comparse. Il cocktail per essere protagonista dell'estate è stato ben shekerato e la nota piccante è quella che emerge di più.