Demi Lovato è sicura di sé: copertina sexy per "Confident"

Slip nero e top in piume. Abbronzata e sensuale. Demi Lovato anticipa sui social la cover del nuovo album "Confident" che uscirà ad ottobre, anche se la data non è stata ancora svelata. La cantante finalmente è sicura di sé e si mostra in tutta la sua bellezza. Non solo. La tracklist conferma quello che la star aveva anticipato, nell'album si avvale infatti della collaborazione di Iggy Azalea per il brano "Kingdom Come".