Torino, effettuato trapianto di rene su paziente sveglio: primo caso in Italia

Un uomo di 38 anni, affetto da sindrome di Alport, è stato sottoposto a un trapianto di rene da sveglio per la prima volta in Italia. L'intervento, effettuato presso l'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, è durato circa quattro ore. Il ricevente, a causa di una grave insufficienza respiratoria, non avrebbe retto un'anestesia generale. Per questo motivo è stata utilizzata la tecnica dell'anestesia combinata peridurale e spinale, mai utilizzata prima per un trapianto.