Torino, primo doppio trapianto in Italia di fegato e cellule staminali

La sindrome Iper-Ig M, il piccolo rischiava di morire anche solo per un raffreddore - Andrea - nome di fantasia - è arrivato con i genitori in Italia nella primavera del 2014, supportato dalla Cooperazione sanitaria Atmo, l'Associazione per il Trapianto di Midollo Osseo, in contatto con la Fundacion para el Transplante de Medula Osea del Venezuela.



Affetto da una grave forma di immunodeficienza, la sindrome di Iper-Ig M, rischiava di morire per un raffreddore. Proprio questa incapacità di difendersi ha esposto il bimbo ad una infezione particolare, da Cryptosporidium parvum, che ha una particolare predilezione per il fegato. Solo un trapianto di cellule staminali può correggere il grave difetto immunologico, ma il fegato era ormai compromesso.



La prima fase della cura, il trapianto di fegato - "Bisognava procedere prima al trapianto di fegato, perché altrimenti non avrebbe potuto essere sottoposto alla terapia chemioterapica che precede il trattamento con le staminali", spiega la dottoressa Franca Fagioli, che dirige il Centro Trapianti dell'ospedale Infantile Regina Margherita.



Nell'ottobre 2014 il piccolo viene messo in lista d'attesa per il fegato, che gli viene trapiantato dopo cinque mesi, a marzo, dall'equipe medica del Centro Trapianto di Fegato dell'ospedale Molinette diretta dal professor Mauro Salizzoni.



La fase due, il trapianto delle staminali - Per affrontare il secondo percorso, quello del trapianto delle staminali, con un organo nuovo e ben funzionante, dopo pochi giorni di regime intensivo viene trasferito al Regina Margherita. E, un mese dopo, viene sottoposto a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche midollari. Il donatore è una donna americana compatibile.



Il bambino sta bene, tra qualche mese il ritorno a una vita normale - Dopo un inevitabile periodo di isolamento, per l'importante immunosoppressione, "il bimbo ora sta bene", spiega la dottoressa Fagioli. "I suoi genitori erano disperati - aggiunge - oggi il loro figlio ha ripreso gran parte della sua quotidianità. E tra qualche mese potrà tornare ad una vita normalissima".