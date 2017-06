Nanotecnologie, sviluppato in Italia un unico test per oltre 240 allergie

"I micro-supporti di Faber utilizzano diversi tipi di legami chimici e ottimizzano la coniugazione delle proteine allergeniche con il supporto", ha spiegato Maria Antonietta Ciardiello, coordinatrice dello studio. Sul biochip sono "immobilizzati" 122 molecole e 122 estratti, provenienti da circa 150 differenti fonti allergeniche (epiteli, muffe, lattice, veleni di api e vespe, tessuti).



"Il test non necessita del digiuno preventivo da parte del paziente e non è influenzato dall'assunzione di farmaci, neanche di quelli prescritti per il trattamento dell'allergia. Necessita di quattro ore per l'esecuzione e la pubblicazione dei risultati è immediata", ha proseguito la ricercatrice.



Risultati online - "Nella raccolta di preparazioni allergeniche sono presenti componimenti esclusivi realizzati e controllati costantemente dal gruppo Ibbr-Cnr - ha precisato ancora la Ciardiello - mentre il test, che prevede l'uso di siero o plasma umano e di un anticorpo anti-immunoglobina E (IgE), viene eseguito dagli esperti dei Centri associati di allergologia molecolare". Questi ultimi forniscono inoltre i risultati al paziente su una piattaforma online, tramite la cartella clinica elettronica "InterAll". La documentazione del sito, accessibile da smartphone, tablet e pc, è disponibile in nove lingue, incluso il cinese.



Il boom delle allergie - L'allergia, definita dall'Oms "una patologia non trasmissibile fuori controllo", negli ultimi dieci anni ha subito un notevole incremento, coinvolgendo quasi il 40% della popolazione mondiale. Influenzata dalla posizione geografica e dalle condizioni climatiche può, in alcune forme, essere causa di malattie croniche a rischio per la vita stessa dei soggetti allergici.