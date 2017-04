Dai viaggi all'igiene: 6 consigli per gestire le allergie da polline

In primavera sono più frequenti, ma con il cambiamento climatico le allergie ai pollini sono in aumento in Europa e non più limitate ad una sola stagione. Per non farsi sopraffare da starnuti, lacrime, tosse e asma, possono essere d'aiuto alcuni accorgimenti, come evitare le attività all'aperto nelle ore centrali della giornata, lavarsi spesso i capelli e viaggiare in auto con i finestrini chiusi. I consigli sono stati diffusi dal ministero della Salute.

1. Consultare un medico - Secondo il ministero, la prima cosa è rivolgersi al medico curante o allo specialista per una diagnosi corretta, in modo da identificare l'allergene a cui si è sensibilizzati e organizzare un programma terapeutico prima dell'inizio della stagione pollinica.



2. Tutti al mare - Sempre come prevenzione, se possibile, è utile fare brevi soggiorni nel periodo della pollinazione al mare visto che lì la concentrazione dei pollini nell'aria è relativamente bassa.



3. Calendario del polline - Come precauzioni generali è bene consultare i calendari pollinici, per conoscere il periodo di fioritura delle piante causa dell'allergia, o i bollettini dei pollini per conoscere i pollini presenti nell'aria.



4. Occhio all'orario - Bisogna evitare di uscire nelle ore di maggiore concentrazione pollinica, preferendo la mattina presto o la tarda serata, non fare gite in campagna, soprattutto se c'è vento, e non passeggiare nei prati dove è stata tagliata di recente l'erba.



5. Viaggi e lavaggi di capelli - Se si viaggia in macchina o in treno, no ai finestrini aperti, meglio usare l'aria condizionata, con filtri di aerazione anti-polline. Vanno evitate le attività all'aperto nelle ore centrali della giornata, soprattutto quando c'è sole e vento, così come le strade trafficate e le aree verdi, ed è utile lavarsi con più frequenza i capelli.



6. Temporali e finestre - Bisogna infine fare attenzione ai temporali e tenere chiuse le finestre nelle ore centrali della giornata.