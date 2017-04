Arrivano le vespe "aliene" da Oriente: in aumento il rischio di allergie

Come se non bastasse già la primavera a causare le allergie, ci si mettono anche le punture delle vespe "aliene" provenienti da Oriente. Si tratta di nuove specie di imenotteri, come la vespa velutina proveniente dalla Cina e quella orientalis dal Medio Oriente, che stanno colonizzando il nostro Paese a causa del clima sempre più tropicale mettendo a rischio la nostra salute.