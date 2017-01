Da Santiago De Martino a George Alexander Louis, tutte le baby star del 2013

13:56 - Il 2013 ha visto la nascita di molti baby vip. L'ultimo arrivato è Raphael , figlio della principessa Charlotte Casiraghi e del comico Gad Elmaleh. Ma non è l'unico reale: nessuno può dimenticarsi del royal baby, George Alexander Louis , né del super fotografato figlio di Belen, Santiago De Martino .Le piccole star sono state protagoniste di rotocalchi e racconti social tanto quanto i loro genitori.

Basta pensare al battesimo di Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi : una vera sfilata di starlette con una madrina d'eccezione, Valeria Marini. Sole , la figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, è già una piccola principessa e ogni volta che esce con la mamma un nugolo di fotografi tenta di immortalarne il visino sempre ben nascosto. Bianca Toni, invece, è super protetta da papà Luca e mamma Marta Cecchetto. Di tutt'altra filosofia Guendalina Tavassi che, insieme al marito Umberto D'Aponte, non lesina a mostrare la piccola Chloe alle telecamere della d'Urso.



Tenerissimo anche Fabrizio Frizzi con la sua piccola Stella , in uno scatto social pieno di tenerezza. Famiglia perfetta quella composta dall'attrice Serena Autieri ed Enrico Griselli, genitori della piccola Giulia e molto desiderosi di donarle un fratellino. Vasco D'Epiro, invece, sembra avere la carriera d'artista scritta nei geni: mamma Violante è attrice, papà Massimiliano è regista e il nonno è l'eclettico Michele Placido. Figlia d'arte anche la piccola Paola , con mamma Laura Pausini e papà Paolo Carta, avrà sicuramente delle ninna nanne super. Chissà invece che strada sceglierà Sebastian : scrittore e deejay come papà Fabio Volo o sportivo coma la mamma Johanna?